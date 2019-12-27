Ломаченко угодил в скандал с УПЦ МП: спортивные итоги 26 декабря
Украинский чемпион Василий Ломаченко засветился на богослужении УПЦ МП, а жена Александра Усика вызвала переполох в сети, засветив грудь.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 26 декабря.
Кроме того, российские бойцы ММА братья Емельяненко устроили публичную ссору. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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Автор
Александр Чеканов
По материалам: www.obozrevatel.com
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