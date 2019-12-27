Ломаченко попал в тройку лучших боксеров десятилетия

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC Василий Ломаченко занял третье место среди лучших боксеров десятилетия в рейтинге, в котором не учитывается весовая категория.

"Возможно, лучший аматор всех времен, Ломаченко не только оправдал выданные авансы, но и показал себя еще лучше на профессиональном уровне. Имея впечатляющий список скальпов, Ломаченко владеет тремя из четырех поясов в легком весе и может стать бесспорным королем дивизона, если победит Теофимо Лопеса в апреле 2020 года", – написано в описании достижений украинского боксера на сайте YahooSports.

Василий Ломаченко

УНИАН

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Первое место в списке занял Флойд Мейвезер, а на второй позиции оказался Андре Уорд. Украинец Александр Усик замкнул десятку лучших боксеров. Полный список выглядит следующим образом:

1. Флойд Мейвезер

2. Андре Уорд

3. Василий Ломаченко

4. Сауль "Канело" Альварес

5. Теренс Кроуфорд

6. Роман Гонсалес

7. Геннадий Головкин

8. Мэнни Пакьяо

9. Наоя Иноуэ

10. Александр Усик

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира Энтони Джошуа удивил информацией о том, чем хотел бы заняться в будущем.

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По материалам: www.obozrevatel.com