“Живем один раз”: Джошуа заявил о переходе в MMA

Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа признался, что хотел бы выступить в MMA при хорошей возможности. Также Джошуа заявил, что мог бы сняться в фильме.

Энтони Джошуа

"Я планирую выступить в ММА. Также хотелось бы попробовать свои силы в кино и принять участие в съемках – живем ведь один раз. В своей жизни нельзя устанавливать какие-то границы. Если у тебя появляется возможность, мне кажется, ты должен испытать себя и узнать, на что способен", – цитирует слова спортсмена Boxing Scene.

НовостиСанкционирован: WBO объявила о проведении боя Усик – Джошуа

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре Джошуа вернул себе чемпионские титулы по итогам реванша с Энди Руисом.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Автор

Денис Карпов

По материалам: www.obozrevatel.com