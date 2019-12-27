“Живем один раз”: Джошуа заявил о переходе в MMA

7 часов ago
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Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа признался, что хотел бы выступить в MMA при хорошей возможности. Также Джошуа заявил, что мог бы сняться в фильме.

"Живем один раз": Джошуа заявил о переходе в MMA

Энтони Джошуа

"Я планирую выступить в ММА. Также хотелось бы попробовать свои силы в кино и принять участие в съемках – живем ведь один раз. В своей жизни нельзя устанавливать какие-то границы. Если у тебя появляется возможность, мне кажется, ты должен испытать себя и узнать, на что способен", – цитирует слова спортсмена Boxing Scene.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре Джошуа вернул себе чемпионские титулы по итогам реванша с Энди Руисом.

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Автор

Денис Карпов

По материалам: www.obozrevatel.com

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