Тренер Руиса заявил о пропаже боксера после боя с Джошуа
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (33-2, 22 КО) не выходит на связь со своим тренером Мэнни Роблесом после проигранного боя против Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).
Как сообщает SportArena, Роблес рассказал, что отправил сообщение Руису, но не получил ответа. Наставник боксера надеется, что он выйдет на связь и возобновит тренировки и сумеет снизить вес до 113 кг.
Мэнни Роблес и Энди Руис
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Роблес также добавил, что на сборах, которые предшествовали поединку против Джошуа, Руис часто пропускал или отменял тренировки.
Напомним, что британский боксер победил в матче-реванше единогласным решением судей – 118-110; 118-100; 119-109.
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Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа готов к вынужденной потере чемпионского пояса WBO.
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По материалам: www.obozrevatel.com
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