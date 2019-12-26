Ломаченко на Рождество засветился в богослужении УПЦ МП

Знаменитый боксер, чемпион мира в легком весе украинец Василий Ломаченко принял участие в богослужении в рамках паломничества в Иерусалиме вместе с УПЦ МП.

Василий Ломаченко принял участие в богослужении в Иерусалиме

Facebook Геннадия Елина

Украинский спортсмен вошел в состав паломнической группы во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой, а также принял участие в Божественной Литургии в храме Иерусалимской Православной Церкви. Храм расположен в одной из пещер некогда знаменитой Фаранской лавры в Иудейской пустыне. Об этом сообщил заведующий канцелярией Запорожской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) Геннадий Елин.

Ломаченко в Иерусалиме

Facebook Геннадия Елина

Ломаченко в Иерусалиме

Facebook Геннадия Елина

Новости"Каким-то чудом": Ломаченко язвительно отозвался о победе Лопеса

Ломаченко в Иерусалиме

Facebook Геннадия Елина

Ломаченко в Иерусалиме

Facebook Геннадия Елина

Ломаченко в Иерусалиме

Facebook Геннадия Елина

Ломаченко в Иерусалиме

Facebook Геннадия Елина

Как сообщал OBOZREVATEL, стала известна предварительная дата чемпионского боя Ломаченко против Теофимо Лопеса.

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Автор

Денис Карпов

По материалам: www.obozrevatel.com