Ломаченко на Рождество засветился в богослужении УПЦ МП
Знаменитый боксер, чемпион мира в легком весе украинец Василий Ломаченко принял участие в богослужении в рамках паломничества в Иерусалиме вместе с УПЦ МП.
Василий Ломаченко принял участие в богослужении в Иерусалиме
Facebook Геннадия Елина
Украинский спортсмен вошел в состав паломнической группы во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой, а также принял участие в Божественной Литургии в храме Иерусалимской Православной Церкви. Храм расположен в одной из пещер некогда знаменитой Фаранской лавры в Иудейской пустыне. Об этом сообщил заведующий канцелярией Запорожской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) Геннадий Елин.
Ломаченко в Иерусалиме
Facebook Геннадия Елина
Ломаченко в Иерусалиме
Facebook Геннадия Елина
Новости"Каким-то чудом": Ломаченко язвительно отозвался о победе Лопеса
Ломаченко в Иерусалиме
Facebook Геннадия Елина
Ломаченко в Иерусалиме
Facebook Геннадия Елина
Ломаченко в Иерусалиме
Facebook Геннадия Елина
Ломаченко в Иерусалиме
Facebook Геннадия Елина
Как сообщал OBOZREVATEL, стала известна предварительная дата чемпионского боя Ломаченко против Теофимо Лопеса.
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Автор
Денис Карпов
По материалам: www.obozrevatel.com
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