Джошуа резко высказался из-за ситуации вокруг боя с Усиком: спортивные итоги 25 декабря

2 часа ago
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Британец Энтони Джошуа отметился резким заявлением из-за боя с Александром Усиком, а в России арестовали скандального бойца ММА.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 25 декабря.

Кроме того, жена вратаря "Шахтера" Андрея Пятова похвасталась ярким фото. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Скандал дня: Свитолиной пригрозили отстранением от Олимпиады-2020

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Знаменитая украинская спортсменка снялась для эротического календаря

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Автор

Джошуа резко высказался из-за ситуации вокруг боя с Усиком: спортивные итоги 25 декабря

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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