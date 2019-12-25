“Подбухнул”: Деревянченко посмеялся над боем с Головкиным

Украинский боксер Сергей Деревянченко эпично прокомментировал бой с легендарным казахстанским чемпионом Геннадием Головкиным.

Поединок нашего средневеса с GGG состоялся 6 октября и завершился спорной победой казаха – 114−113, 115−112, 115−112. В интервью YouTube-шоу "От души в душу" Сергей со смехом отреагировал на вопрос о синяках на лице.

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"У меня еще не отошли полностью синяки на лице? Нет, это я подбухнул. Уже месяц… И не может никак сойти. И все спихивают на бой: это еще не прошло. Кто не курит и не пьет, результата не дает", – сказал Деревянченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый российский боксер Дмитрий Кудряшов добыл скандальную победу на чехом Вацлавом Пейсаром, после которого от бокса были отстранены двое судей.

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com