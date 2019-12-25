Деревянченко запланировал бой против лучшего боксера 2019 года

9 часов ago
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Украинец Сергей Деревянченко в следующем году планирует провести бой против мексиканца Сауля Альвареса, которого признали лучшим боксером 2019 года по версии The Ring.

Бой за пояс IBF в среднем весе мог состояться в 2019 году, но сторонам не удалось договориться из-за разногласий по условиям контракта, рассказал украинский боксер в интервью YouTube-каналу "От души в душу".

Деревянченко запланировал бой против лучшего боксера 2019 года

Сергей Деревянченко

Instagram Сергея Деревянченко

"В тот раз не получилось договориться. Мы хотели семь миллионов долларов, они были не согласны. Альварес получил бы гонорар 35 миллионов долларов. Сейчас приеду в Америку и будем разговаривать, пытаться организовать бой с Альваресом в 2020 году", – сказал Деревянченко.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в своем предыдущем поединке Сергей Деревянченко по решению судей проиграл бой за титулы IBF и IBO в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину.

  • Сауль Альварес позже заявил, что Деревянченко выиграл бой с казахстанцем, несмотря на решение судей.

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Автор

Денис Карпов

По материалам: www.obozrevatel.com

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