Боксера застрелили за скандал на свиноферме

3 часа ago
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Кубинский боксер Йендрис Родригес Вальдес был застрелен в ходе конфликта на свиноферме в Майами, сообщает Boxing Scene.

Боксера застрелили за скандал на свиноферме

Йендрис Родригес Вальдес (слева)

Boxing Scene

По информации издания, 30-летний боксер получил смертельное ранение в ходе словесной перепалки на ферме, где он работал, забивая и продавая свиней в новогодний сезон.

"В эту субботу он провел один из лучших боев в своей профессиональной карьере. Йендрис Родригес Вальдес, которого мы прозвали "Эль Велос", покойся с миром", — сказал руководитель спорткомплекса, где тренировался боксер, Осмири Фернандес.

Последний бой кубинец провел в субботу в Майами с дебютантом Дрю Дуэлли, поединок завершился вничью. Всего на его счету две победы, одна ничья и семь поражений.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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