“Кто, бл**ь, следующий?” У Джошуа возмутились ситуацией с боем против Усика

Промоутер Эдди Хирн, который ведет дела чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа, признался, что вопрос по поводу следующего боя британца остается открытым.

В интервью Express Хирн отметил, что IBF и WBO не могут определить, кто из их обязательных претендентов – Кубрат Пулев или Александр Усик – должен первым выйти на ринг с Джошуа.

Энтони Джошуа (слева) и его команда

"Мы обратились к WBO и IBF, а они отвечают типа: "Мы первые. Нет, мы первые". Ребята, кто, бл**ь, будет следующим? Вы хотите без веских оснований разделить пояса? Должна быть определенная система ротации, которая прояснит, кто будет следующим. Вы должны поощрять боксеров объединять титулы, становиться абсолютными чемпионами. Меня это действительно разочаровывает. Это одна из многих проблем в боксе. Если они скажут, что два следующих боя Джошуа будут против обязательных претендентов, то окей. Но не говорите: "Вот вам два поединка, и если вам это не нравится, то освобождайте пояс". Это разочаровывает", – отметил Хирн.

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Промоутер заявил, что на данный момент "один из титулов, возможно, придется сделать вакантным".

"Мы поговорим с Усиком и Пулевым. Надо посмотреть, о чем мы можем договориться с этими парнями. Кроме того, мы будем давить на IBF и WBO, чтобы они нашли решение", – сказал Эдди Хирн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что в своем следующем бою хочет подраться с Александром Усиком, а не с Кубратом Пулевым.

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Автор

Денис Карпов

По материалам: www.obozrevatel.com