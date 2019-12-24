70-летний боксер нокаутировал соперника и попал в Книгу рекордов Гиннеса

1 день ago
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70-летний американец Альберт Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннеса, став самым старшим боксером в истории этого вида спорта.

Как сообщает агентство The Sun, боксер вышел на ринг впервые с 1983 года, а его соперником стал 43-летний Треймен Таунс, последний бой которого состоялся 12 лет назад. Хьюз имел полное преимущество над своим более молодым оппонентом, который не отвечал на его удары, и нокаутировал его во втором раунде.

70-летний боксер нокаутировал соперника и попал в Книгу рекордов Гиннеса

Альберт Хьюз

Стоит отметить, что предыдущий рекорд принадлежал Стиву Уорду, который принял участие в боксерском поединке в возрасте 60 лет и 337 дней.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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