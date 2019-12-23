Подсуживали россиянину: двух судей отстранили от бокса

2 дня ago
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Федерация бокса России (ФБР) приняла решение о дисквалификации двух арбитров после скандала в поединке между Дмитрием Кудряшовым из РФ и Вацлавом Пейсаром из Чехии.

Бой завершился победой россиянина раздельным решением судей (97-92, 92-97, 95-94), что вызвало возмущения болельщиков. В итоге ФБР отстранила от бокса арбитров, которые засчитали победу Кудряшову.

Подсуживали россиянину: двух судей отстранили от бокса

Дмитрий Кудряшов

Федерация бокса России

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"Департамент профессионального бокса Федерации бокса России исполнил решение апелляционной комиссии №5 от 23.12.2019 и дисквалифицировал лицензированных судей Ираклия Гивиевича Малазония и Семена Ивановича Стахеева сроком на 1,5 года без права обжалования на основании неудовлетворительной работы при вынесении результатов поединка Кудряшов – Пейсар", – говорится в официальном релизе федерации.

Подсуживали россиянину: двух судей отстранили от бокса

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянин Денис Лебедев разгромно проиграл экс-сопернику Александра Усика Табисо Мчуну из ЮАР.

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Автор

Подсуживали россиянину: двух судей отстранили от бокса

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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