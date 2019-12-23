“Каким-то чудом”: Ломаченко язвительно отозвался о победе Лопеса

Украинский суперчемпион Василий Ломаченко считает во многом случайной победу американца Теофимо Лопеса над ганцем Ричардом Комми в бою 14 декабря.

Наш соотечественник, комментируя противостояние, в котором определился его соперник по поединку за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, указал на проблемы боксера из США.

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"Честно говоря, недостаточно было, чтобы понять до конца, что произошло. Но за эти два раунда, что я увидел, понял, что у Лопеса есть изъяны, есть проблемы в защите, потому что за один первый раунд он пропустил много ударов от Комми. Причем таких, которые можно было не пропускать. Он не смог собраться и отмерять свою дистанцию, на которой он должен был находиться. Но потом во втором раунде он каким-то чудом попал в Комми… Ну, и закончил поединок. Я думаю, что если бы не этот лаки-панч, то можно было бы увидеть много интересного", – сказал Ломаченко в интервью своему официальному каналу на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес сделал дерзкое заявление, пообещав надрать задницу Василию Ломаченко. Менеджер украинца Эгис Климас в ответ красиво поставил американца на место.

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com