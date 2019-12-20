Тактика Кличко: тренер Джошуа рассказал о секрете победы над Руисом

8 часов ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Тренер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBО Энтони Джошуа Анхель Фернандес рассказал о решении применить тактику Владимира Кличко в бою против Энди Руиса.

"Мы не могли вступать в ближний бой с Руисом, потому что у него очень быстрые руки. Некоторые пытаются приуменьшить заслуги Джошуа после этого боя, но если сравнить первый и второй поединки, то становится очевидным, что Джошуа лишил Руиса его главного оружия", – рассказал Фернандес агентству worldboxingnews.

Тактика Кличко: тренер Джошуа рассказал о секрете победы над Руисом

Энтони Джошуа и Анхель Фернандес

worldboxingnews.com

НовостиРеванш Усик – Гассиев: в России сделали новое заявление

Что касается следующего боя британского боксера, то его тренер заявил, что ходят разговоры о многих боксерах, включая Пулева, Усика, Уайлдера и Фьюри. Однако наиболее вероятным соперником Джошуа в следующем поединке является Пулев или Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Усика Александр Красюк сделал важное уточнение по поводу следующего боя его подопечного.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме “WBO” на OBOZREVATEL.

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Бокс: расписание главных боев 2020 года

7 часов ago

Тактика Кличко: тренер Джошуа рассказал о секрете победы над Руисом

8 часов ago

Ближайший бой Усика: промоутер сделал важное уточнение

11 часов ago

Реванш Усик – Гассиев: в России сделали новое заявление

13 часов ago

Где смотреть Лебедев – Мчуну: расписание трансляций чемпионского боя

1 день ago