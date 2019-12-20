Тактика Кличко: тренер Джошуа рассказал о секрете победы над Руисом

Тренер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBО Энтони Джошуа Анхель Фернандес рассказал о решении применить тактику Владимира Кличко в бою против Энди Руиса.

"Мы не могли вступать в ближний бой с Руисом, потому что у него очень быстрые руки. Некоторые пытаются приуменьшить заслуги Джошуа после этого боя, но если сравнить первый и второй поединки, то становится очевидным, что Джошуа лишил Руиса его главного оружия", – рассказал Фернандес агентству worldboxingnews.

Энтони Джошуа и Анхель Фернандес

worldboxingnews.com

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Что касается следующего боя британского боксера, то его тренер заявил, что ходят разговоры о многих боксерах, включая Пулева, Усика, Уайлдера и Фьюри. Однако наиболее вероятным соперником Джошуа в следующем поединке является Пулев или Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Усика Александр Красюк сделал важное уточнение по поводу следующего боя его подопечного.

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По материалам: www.obozrevatel.com