Реванш Усик – Гассиев: в России сделали новое заявление

Глава федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев не сомневается в победе Мурата Гассиева над Александром Усиком в случае проведения матча-реванша.

"Реванша с Усиком хотим не только мы, его весь мир хочет. И я уверен, что Мурат в нем победит. В первом бою у него были проблемы то с рукой, то с плечом, но это не оправдание. Просто нужен реванш, где победит сильнейший. Уверен, что им станет Мурат", – цитирует Кремлева агентство "Спорт-Экспресс".

Александр Усик против Мурата Гассиева

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Он также объяснил, почему Гассиев не выходил на ринг уже полтора года, но заверил, что следующий бой россиянина планируется на январь.

"Он был травмирован, поэтому бои срывались. Но в январе у него планируется бой, а потом мы будем вести переговоры по его поединку в России. Чем больше таких боев будет у нас, тем популярнее станет бокс", – добавил Кремлев.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев уверен, что решение WADA о наказании России имеет политический подтекст.

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По материалам: www.obozrevatel.com