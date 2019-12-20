Реванш Усик – Гассиев: в России сделали новое заявление
Глава федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев не сомневается в победе Мурата Гассиева над Александром Усиком в случае проведения матча-реванша.
"Реванша с Усиком хотим не только мы, его весь мир хочет. И я уверен, что Мурат в нем победит. В первом бою у него были проблемы то с рукой, то с плечом, но это не оправдание. Просто нужен реванш, где победит сильнейший. Уверен, что им станет Мурат", – цитирует Кремлева агентство "Спорт-Экспресс".
Александр Усик против Мурата Гассиева
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Он также объяснил, почему Гассиев не выходил на ринг уже полтора года, но заверил, что следующий бой россиянина планируется на январь.
"Он был травмирован, поэтому бои срывались. Но в январе у него планируется бой, а потом мы будем вести переговоры по его поединку в России. Чем больше таких боев будет у нас, тем популярнее станет бокс", – добавил Кремлев.
Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев уверен, что решение WADA о наказании России имеет политический подтекст.
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По материалам: www.obozrevatel.com
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