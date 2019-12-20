Где смотреть Лебедев – Мчуну: расписание трансляций чемпионского боя

Известный российский боксер-тяжеловес Денис Лебедев в субботу, 21 декабря, подерется с южноафриканцем Табисо Мчуну за титул WBC Silver.

Поединок состоится в Красноярске на Арене Федерации бокса Красноярского края.

Начало боксерского вечера запланировано на 17:00 по киевскому времени (18:00 мск). Лебедев и Мчуну выйдут на ринг не ранее 18:00 (19:00 мск). Прямую трансляцию поединка проведет российские каналы "Матч ТВ" и "Матч-Боец".

НовостиГолый Денис Лебедев попал в позорную ситуацию

Как сообщал OBOZREVATEL, Лебедев, известный фанатичной поддержкой президента России Путина, в июле этого ушел из спорта.

В свое время он был чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 килограмма. Однако в феврале 2018 года он был лишен чемпионского пояса из-за пассивности и переведен в статус "чемпиона в отпуске".

Последний раз Лебедев дрался в ноябре 2018 года, одержав победу над американцем Майком Уилсоном, после чего требовал боксерского поединка с украинцем Александром Усиком, но бой не мог состояться, поскольку Усик решил сменить весовую категорию.

Табисо Мчуну – южноафриканский боксер – бывший претендент на звание чемпиона мира по версии WBO в 2016 году, и считается одним из лучших боксеров ЮАР. В его копилке 25 боев, из которых 20 побед (12 нокаутом) и 5 поражений.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com