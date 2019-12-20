Ближайший бой Усика: промоутер сделал важное уточнение

46 минут ago
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Александр Красюк, промоутер украинского боксера-супертяжеловеса Александра Усика, высказался по поводу информации о следующем сопернике украинца и дате его боя.

Ближайший бой Усика: промоутер сделал важное уточнение

Александр Красюк

xsport.ua

В комментарии под одним из постов в Instagram Красюк призвал не верить поспешным заявлениям от неофициальных источников.

"Не спешил бы я с категоричностью по датам и соперникам", – заявил промоутер.

Ближайший бой Усика: промоутер сделал важное уточнение

НовостиНе Джошуа: стало известно, когда и с кем Усик проведет следующий бой

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • действующий чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBО Энтони Джошуа заявил, что хочет в своем следующем бою подраться с Александром Усиком, а не с Кубратом Пулевым, назвав украинца более сильным бойцом.

  • Джошуа в интервью назвал также точные сроки боя с украинским боксером.

  • в свою очередь, промотер Эдди Хирн предположил, что следующим соперником Усика станет Дерек Чисора, а поединок состоится 7 марта.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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