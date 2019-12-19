“Ненавижу”: Лопес пригрозил Ломаченко

Чемпион мира по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) рассказал, почему ему не нравится украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Он не нравится мне как человек. Я видел, как он ведет себя с людьми из Top Rank и все такое. Он самовлюбленный. Я просто ненавижу, когда люди имеют о себе слишком высокое мнение", – заявил Лопес в интервью YouTube-каналу SiriusXM.

Теофимо Лопес

XSport.ua

Он также отреагировал на слова Ломаченко, который поприветствовал его "в своем клубе", заявив, что украинец "напуган".

"Добро пожаловать в мой клуб? Он сказал такое? Черт возьми, он напуган (смеется). Мне не нравится Ломаченко, поэтому ему должно быть страшно", – добавил Лопес.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес рассказал, когда пройдет его поединок против Василия Ломаченко.

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По материалам: www.obozrevatel.com