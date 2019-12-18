Усик – Джошуа: британец назвал точные сроки боя

2 дня ago
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мнением об украинце Александре Усике и рассказал о потенциальной дате возможного боя с ним.

Усик - Джошуа: британец назвал точные сроки боя

Энтони Джошуа

"Усик – великий представитель крузервейта. Он был бесспорным чемпионом в тяжелом весе и решил подняться в новый для себя дивизион, чтобы встречаться с большими парнями. Александр все еще изучает обстановку, но уже хочет большой кусок пирога и он может попробовать забрать его у меня. Усик будет в поле моего зрения в конце марта или начале апреля. Когда я думаю о защите своих титулов, то сразу называю Усика", – сказал Джошуа, чьи слова приводит Mirror.

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Напомним, Усик является официальным претендентом на титул WBO, которым владеет Энтони Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой Усик – Джошуа, распорядившись, чтобы команды спортсменов начали переговоры о проведении поединка.

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Автор

Денис Карпов

По материалам: www.obozrevatel.com

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