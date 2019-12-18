“Невозможно попасть”: Джошуа восхитился Усиком

9 часов ago
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Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мнением о мастерстве украинца Александра Усика и рассказал о подготовке к потенциальному бою с ним.

"Невозможно попасть": Джошуа восхитился Усиком

Александр Усик – Энтони Джошуа

"Усик отлично использует ноги и отлично работает руками. По нему нельзя попасть. А если ты все-таки поймал его, то он смягчает удары перчатками. Я тщательно изучаю его бои, обращая основное внимание на работу ног и заканчивая положением рук. Также я хочу встретиться с бывшими соперниками Александра, чтобы получить информацию о том, как его победить", – сказал Джошуа, чьи слова цитирует британское издание Metro.

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Ранее Джошуа также рассказал о том, когда планирует встретиться с Усиком на ринге.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой Усик – Джошуа, распорядившись, чтобы боксеры начали переговоры о проведении поединка.

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Читайте все новости по теме “Усик – Джошуа” на OBOZREVATEL.

Автор

Денис Карпов

По материалам: www.obozrevatel.com

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