Названа дата боя Ломаченко против Теофимо Лопеса

2 дня ago
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Новоиспеченный обладатель титула IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявил, что его бой против Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) пройдет 11 или 18 апреля.

"Мы все еще ведем переговоры. Но уже знаем дату. Бой состоится 11 или 18 апреля. Точно будет апрель. Остались только детали: место проведения, гонорары, платная трансляция или же нет и все такое", – цитирует слова Лопеса агентство vringe.com.

Названа дата боя Ломаченко против Теофимо Лопеса

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко

Новости Украины

Он также рассказал, что ему по-настоящему не нравится украинский боксер, поэтому он собирается "вырубить" Ломаченко.

"Ну не нравится мне этот Ломаченко. Как человек не нравится. То есть мы не играем, между нами реально вражда и все такое, что нравится болельщикам", – добавил Лопес.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко рассказал о своих ощущениях после просмотренного боя Теофимо Лопеса против Ричарда Комми.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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