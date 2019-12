“Вообще не понял”: Ломаченко озадачила победа Лопеса

Украинский суперчемпион Василий Ломаченко признался, что ему трудно оценить американца Теофимо Лопеса в бою с Ричардом Комми из Ганы.

Анонсируя поединок против Лопеса-младшего, который намечен на апрель будущего года, наш соотечественник отметил, что вообще ничего не понял в поединке Теофимо 14 декабря.

"Конечно, я хочу с ним подраться. Теперь он чемпион. Добро пожаловать в мой клуб. Увидимся в апреле. Не могу объяснить, что увидел в Лопесе в поединке против Комми, потому что это было всего пару раундов. Вообще не понял, что случилось. Вот, за что мы любим бокс. Он всегда славится мощью. Он умный боксер. Но это зависит от оппонента. В 2020 году я хочу объединить пояса и организовать поединок против Жервонты Дэвиса", – сказал Василий в эфире телеканала ESPN.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес нокаутировал Ричарда Комми во втором раунде, после чего заставил Василия Ломаченко подняться в ринг.

