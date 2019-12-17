Кличко претендует на супернаграду в боксе

3 дня ago
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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко попал в число претендентов на звание лучшего боксера десятилетия по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA).

Кличко претендует на супернаграду в боксе

Владимир Кличко

Награда, которая названа именем легендарного американского боксера первой половины XX века Джо Луиса, будет вручаться в третий раз. Так, лучшим боксером 90-х годов был назван Рой Джонс-младший. В прошлом десятилетии (2000-2009) были признаны заслуги Мэнни Пакьяо.

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Имя лучшего боксера 2010-2019 годов будет объявлено 17 января. На победу в номинации претендуют пятеро спортсменов – Владимир Кличко, Сауль Альварес, Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо и Андре Уорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Кличко заявлял, что готов вернуться в ринг для того, чтобы побить рекорд Джорджа Формана, который стал старейшим чемпионом в супертяжелом весе в истории в 45 лет.

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Автор

Денис Карпов

По материалам: www.obozrevatel.com

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