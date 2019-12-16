Вывели из ринга: российская боксерша выдвинула неординарное требование

2 дня ago
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Боксерша из Санкт-Петербурга Татьяна Дваждова выступает за отмену разделения между женским и мужским спортом. Она провела 16 поединков против мужчин, одержав верх в десяти из них.

Как сообщает агентство Eurosport, 14 декабря 24-летняя спортсменка и ее соперница Юлия Волкова появились на ринге с плакатами, на которых были написаны требования о допуске женщин до соревнований против мужчин.

Вывели из ринга: российская боксерша выдвинула неординарное требование

Татьяна Дваждова

Спорт-Экспресс

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"Наша цель – изменить правила любительского спорта. Вопрос о прекращении запрета на соревнования с мужчинами должен быть нормально рассмотрен в ближайшее время. Вначале должны допустить до соревнований с мужчинами тех, кто хочет, поскольку женские – следствие представления о женской слабости по сравнению с мужчинами и неспособности к конкуренции с ними", – заявила Дваждова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов рассказал о странном желании, которое преследовало его после первого боя с Конором МакГрегором.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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