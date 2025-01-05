ЛЕБРОН: «Ще рано називати Лейкерс претендентами на титул»

05.01.2025 0

ЛЕБРОН: «Ще рано називати Лейкерс претендентами на титул»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леброн Джеймс

Лідер «Лейкерс» Леброн Джеймс об’єктивно оцінив шанси команди на чемпіонство:

«Ми можемо конкурувати з будь-яким суперником, але в нинішньому складі титул не виграємо. Це нормально – у нас є потенціал для зростання. Я хочу завершити кар'єру в «Лейкерс». Приїхав сюди на останньому етапі. Не ігнорую бізнесову сторону баскетболу, але мої відносини з організацією говорять самі за себе», – заявив 40-річний форвард.

Нещодавно «Лейкерс» підсилили склад двома новачками. За словами Джеймса, багато чого залежатиме від їхньої адаптації в команді.

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sport.ua

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