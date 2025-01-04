Лідер Мемфіса пропустить щонайменше тиждень через травму плеча

Getty Images/Global Images Ukraine. Джа Морант

Розігруючий «Мемфіс Гріззліс» Джа Морант вибув з гри щонайменше на тиждень через розтягнення акроміально-ключичного суглобу правого плеча. Його стан буде оцінюватися медичним штабом клубу щотижня.

Ця сама травма вже призвела до операції в минулому сезоні, яка завершила участь Моранта в січні. У поточному сезоні захисник демонструє стабільну статистику – 21,2 очка, 4,4 підбирання та 7,9 передачі в середньому за матч.

Морант уже пропустив 13 ігор, і теперішній період відновлення може поставити хрест на його шансах претендувати на індивідуальні нагороди сезону, зважаючи на правило обов’язкових 65 матчів для номінантів.

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sport.ua