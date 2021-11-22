Наследства Коби Брайанта для НБА оказалось недостаточно

Игроки НБА внимательно следят за переговорами Ванессы Брайант и фирмы Nike. Дело, однако, не в том, что бывшие партнёры, друзья и сочувствующие волнуются за благосостояние вдовы легендарного баскетболиста. Просто именные кроссовки Коби остаются одной из самых популярных моделей в лиге. При этом найти новые уже практически невозможно — сотрудничество семьи Брайант и Nike было приостановлено в апреле.

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Популярность кроссовок Коби не новость. К сезону-2018/19 чуть ли не треть НБА играла в именных кроссовках Брайанта, которые он сам использовал в 2008 году. Популярность именно этой модели (четвёртой по счёту в именной линейке баскетболиста) объясняется в первую очередь удобством для голеностопа. Повреждения голеностопа — самая типичная баскетбольная проблема. А эта модель, как показал опыт, достаточно низкая, чтобы не стеснять движения, но в то же время хорошо фиксирует стопу, снижая вероятность травмы.

Одним из направлений бизнеса Коби Брайанта после завершения карьеры как раз и было развитие сотрудничества с Nike. Легенда НБА и компания подготовили пятилетний план выпуска кроссовок. В модели планировалось интегрировать самые передовые разработки компании в области спортивной обуви. Но вот с дизайном на весь период сотрудничества определиться не успели.

Коби погиб во время катастрофы вертолёта в январе 2020 года. С тех пор, естественно, о выпуске новых кроссовок речи не шло. Но продавались старые модели. Приостановить сотрудничество Nike решил из-за сложностей на азиатских фабриках, вызванных COVID-19. Сокращая расходы, компания (как и многие её конкуренты) примерно в то же время отказалась одевать и обувать нескольких баскетболистов НБА, с которыми у неё прежде были соглашения.

В итоге уже к началу тренировочных лагерей баскетболисты ощутили дефицит. Сначала досталось персоналу, отвечающему за экипировку. ESPN даже приводит в пример случай, произошедший в «Оклахоме», когда для одного из новичков команды пришлось буквально обыскивать склад команды, чтобы найти шесть пар «брайантов», которые Коби прислал в подарок Деррику Фишеру перед сезоном-2013/14. Фишеру кроссовки не понадобились — он к тому времени выходил на площадку лишь время от времени, собираясь завершить карьеру. А вот сейчас пришлись как нельзя кстати.

Если кроссовки 14-15-го размера (европейский 48-й) ещё можно, хоть и сложно, найти где-то на складах, то форвардам и центровым, которым зачастую нужна обувь ещё больше, теперь приходится совсем тяжело. Некоторые игроки готовы ремонтировать свою обувь, другие пытаются купить что-то на вторичном рынке. Говорят, теперь стоимость больших «брайантов» доходит до пятизначных цифр.

Впрочем, даже если прямо сейчас Ванесса Брайант договорится с Nike о продолжении сотрудничества, компании потребуется ещё около года на то, чтобы заново развернуть производственные мощности. Поэтому не удивляйтесь, если к плей-офф вы увидите баскетболистов НБА в потёртых кроссовках. Они просто ждут возвращения «брайантов».

